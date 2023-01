A doçura do citrino une-se na perfeição ao sabor da beterraba assada. O queijo fresco produz um contraste delicioso. A receita é de Joana Moura, a partir do livro "Alimentação fora da caixa".

A partir do livro "Vegetal a 100%" uma receita de quiche que lhe vai saber pela vida.

É sempre uma boa solução para refeições completas, nutritivas e deliciosas. Além de rápida de fazer, pode-se comer quente ou fria

Pode usar carne do peito em vez da coxa, se preferir, e reduzir o tempo de confeção em conformidade. O molho pode ficar tal como é ou pode passá-lo com a varinha mágica.

Pode usar sobras de frango ou de carne já cozinhada

Os clássicos pastéis de bacalhau numa versão sem o fiel amigo, com a utilização de uma leguminosa, o grão-de-bico, complementado de vegetais. Uma sugestão do e-book “Vegetariano à Portuguesa, Com Certeza”.

Um prato delicioso, rápido e muito suculento.

Esta é uma receita muito prática e rápida de fazer. Vai certamente incluí-la nas suas receitas preferidas.