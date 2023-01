Salada colorida de laranja e beterraba

Preparação

Descasque as laranjas e corte em fatias finas redondas (reservar ½ laranja com casca para espremer no final).

Descasque a beterraba assada e corte em fatias finas.

Componha num prato redondo as fatias de laranja intercaladas com a beterraba.

Desfaça o queijinho fresco e coloque como topping.

Salpique o prato com umas folhas de hortelã fresca.

Tempere a salada com flor de sal, um fio de azeite e sumo de meia laranja.

Sirva a salada fria (deve ficar a refrigerar uma hora até ser servida).