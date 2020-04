Salmão rápido com molho de tangerina

Preparação

Tempere os lombos de salmão com sal, pimenta e um pouco de sumo de limão. Leve a grelhar.

Para preparar o molho, aqueça a margarina numa frigideira em lume médio. Adicione o gengibre ralado, as folhas de alecrim e deixe dourar. Acrescente o vinho branco e deixe evaporar. Coloque o sumo de tangerina, o mel, mexa e deixe cozinhar por cerca de quatro minutos. Coloque a Farinha Maizena numa tacinha, e com uma colher de sopa, junte pequenas quantidades do molho já preparado.

Envolva bem para não ganhar grumos.

Depois junte o preparado de farinha maizena ao molho de tangerina e mexa muito bem. Deixe cozinhar em lume brando até engrossar ligeiramente.

Sirva os lombos de salmão com o molho de tangerina.

Sugestão de apresentação: decore com uns grãos de pimenta-rosa, e folhas de salsa.