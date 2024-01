Atreva-se a trocar a carne picada pelo atum e a fazer uma versão mais leve da lasanha.

A doçura do citrino une-se na perfeição ao sabor da beterraba assada. O queijo fresco produz um contraste delicioso. A receita é de Joana Moura, a partir do livro "Alimentação fora da caixa".

A partir do livro "Vegetal a 100%" uma receita de quiche que lhe vai saber pela vida.

O nome diz tudo. Para comprovar, vai ter mesmo de experimentar estas delícias de batata.

Pode usar carne do peito em vez da coxa, se preferir, e reduzir o tempo de confeção em conformidade. O molho pode ficar tal como é ou pode passá-lo com a varinha mágica.

Há uma explicação para esta receita de arroz de pato o descrever como "livre". Na realidade, esta proposta de prato de forno dispensa a carne, apenas a tornando facultativa com as rodelinhas de chouriço. A receita é retirada do e-book “Vegetariano à Portuguesa, Com Certeza”.

Os clássicos pastéis de bacalhau numa versão sem o fiel amigo, com a utilização de uma leguminosa, o grão-de-bico, complementado de vegetais. Uma sugestão do e-book “Vegetariano à Portuguesa, Com Certeza”.

Estas asinhas deliciosas sabem a extravagância, mas na realidade são saudáveis, porque são feitas no forno. As especiarias são maravilhosamente intensas e o pão ralado dá‑lhes uma cobertura estaladiça que contrasta na perfeição com a couve‑flor macia. É a entrada perfeita. Garantimos‑lhe que vai adorar.

Esta é uma receita muito prática e rápida de fazer. Vai certamente incluí-la nas suas receitas preferidas.