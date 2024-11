Um prato que define a alma portuense, embora se tenha expandido por todo o país. Uma sugestão a partir do livro "A Nossa Cozinha", de Maria José Sousa.

As almôndegas estão entre as receitas simples que, quando bem preparadas, encantam miúdos e graúdos. O mais importante é escolher carne de qualidade, com pouca gordura e, de preferência, de vaca.

Na cozinha de Joana Roque, autora do blogue "As minhas receitas", não há desperdícios. Neste caso, as sobras de peixe cozido preparam um excelente arroz. Uma receita do livro "Cozinhar com sobras".