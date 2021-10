Lentilhas com chouriço

Preparação

Coloque as lentilhas de molho em água fria durante, pelo menos, meia hora.

Cubra o fundo de panela de barro ou em ferro (caso não tenha use panela de inox) com azeite.

Adicione a cebola picada grosseiramente e o pimento cortado em pedaços não muito pequenos. Deixe refogar ligeiramente.

Adicione a cenoura cortada em pedaços grandes, os tomates cortados em quartos, as lentilhas, previamente escorridas, o chouriço cortado em rodelas grossas e a folha de louro.

Cubra com o caldo ou água, tape e leve ao lume durante cerca de 40 minutos. Vá mexendo de vez em quando e adicione um pouco mais de caldo ou água, caso necessário.

Quando as lentilhas, o chouriço e a cenoura estiverem bem cozidas, tempere com sal e sirva com um bom pedaço de pão.