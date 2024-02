"No fundo, é um ovo com queijo ralado por cima — mas com uma apresentação espetacular. Se quer impressionar no brunch de família, esta é a receita perfeita", diz-nos o Casal Mistério, autor desta receita.

Feta pasta Experimente fazer esta receita com os legumes que tiver no frigorífico é o desafio que nos deixa Rui Marques, autor do livro "Poupe com a Pitada do Pai".

Arroz de peixe, espinafres e cenoura Na cozinha de Joana Roque, autora do blogue "As minhas receitas", não há desperdícios. Neste caso, as sobras de peixe cozido preparam um excelente arroz. Uma receita do livro "Cozinhar com sobras".

Sanduíche de frango em pão caseiro de noz Uma sanduíche pode ser uma opção simples e até básica. Ou pode ser esta sanduíche de frango em pão caseiro de noz. Experimente. Uma sugestão da Auchan.

Sopa portuguesa Feijão, cebola, tomate, couve, massinha, uma tradicional sopa portuguesa aqui com autoria de Sónia Dias, autora do "Livro base da macrobiótica".