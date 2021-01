Sopa portuguesa

Preparação

Demolhe o feijão e a alga durante a noite. Descarte a água da demolha. Coloque os feijões e a kombu na panela de pressão, com água suficiente para cobrir os feijões.

Leve a ferver na panela de pressão, reduza o lume para o mínimo e deixe cozinhar 30 minutos. Deixe a pressão diminuir naturalmente.

Descasque a cebola e os dentes de alho e pique-os finamente. Remova a pele e as sementes do tomate, e corte-o em cubinhos. Leve uma panela ao lume com um fio de óleo de sésamo, adicione a cebola e os alhos e deixe refogar, mexendo de vez em quando, até que a cebola fique douradinha. De seguida, adicione os cubinhos do tomate e 2 l de água e deixe ferver.

Prepare as cenouras e os nabos, lavados ou descascados, caso não sejam de origem biológica, corte-os em cubinhos e junte-os à panela. Arranje a couve-lombarda, corte-a em pedaços pequenos e adicione-os também à panela. Adicione o ramo de hortelã e deixe ferver durante 30 minutos, ou até que os legumes fiquem macios.

Junte a massa e deixe cozinhar até que fique cozida. Junte o feijão cozido, retifique os temperos e, caso seja necessário, acrescente mais água, deixando ferver novamente.