Preparação

Esta receita prepara cerca de 15 bolinhas.

Comece por retirar o bacalhau do congelador, para que descongele.

Corte a cebola em tiras. Reserve numa taça.

Corte o alho-francês em rodelas e reserve na mesma taça das cebolas.

Rale a batata branca, a cenoura e a curgete e junte-as à taça das cebolas e do alho-francês.

Misture bem todos os legumes e tempere de sal e pimenta.

Desfie o bacalhau (é mais fácil com as mãos) em pedaços pequenos. Depois de bem desfiado, coloque o bacalhau na taça dos legumes e misture bem.

Acrescente a paprica e a noz-moscada e volte a misturar bem, para que os temperos se integrem bem na mistura.

Parta os ovos para dentro da taça e acrescente o azeite.

Envolva bem, até que os ovos fiquem completamente incorporados e a mistura com uma consistência pastosa.

Coloque a farinha, para que a mistura ganhe consistência e incorpore bem.

Polvilhe a mistura com coentros e volte a incorporar.

Assim que os ingredientes se apresentem bem misturados, coloque uma frigideira em lume médio.

Faça bolinhas com a pasta de bacalhau. Pode fazer este processo com as mãos ou com a ajuda de duas colheres.

Coloque as bolinhas na frigideira e espalme-as com a ajuda de uma colher, de forma a ficarem com a forma de uma patanisca ou de um hambúrguer.

Cozinhe os bolinhos de bacalhau por cerca de dois a três minutos de cada lado ou até que estejam cozidos e com um ar dourado.

Sirva ainda quentes.

