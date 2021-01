Madalenas de queijo fresco

São ideais para comer como aperitivo numa tábua de queijos e enchidos, ou ao pequeno-almoço, barradas com uma boa dose de manteiga.

Quiche de alho-francês e queijo fresco

"Além de ter um sabor incrível, é bem mais saudável que uma quiche tradicional e fica super cremosa", conta-nos Alida Remtula, autora desta receita.

Galette integral de abóbora e cogumelos com queijo fresco de ovelha

Agora que os dias são mais curtos, nada como um jantar rápido com os melhores ingredientes do outono, combinados com o delicioso queijo fresco de ovelha.

Queijadas de queijo fresco fáceis e deliciosas

Aventure-se na produção destas queijadas de sabor bem tradicional. Verá como são simples de confecionar. Só vai precisar de meia dúzia de ingredientes.

Tarte de queijo fresco com café

Sobre uma base de massa folhada, a deliciosa mistura de queijo fresco, gemas de ovos e café solúvel.

Mousse light de queijo fresco com limão

Uma mousse light com 103 calorias. O queijo dá-lhe uma consistência magnífica.