Depois de seis temporadas com o programa “Os Segredos da Tia Cátia”, Cátia Goarmon, regressa com 22 novos episódios ao ao canal temático 24 Kitchen. A estreia desta produção nacional está marcada para dia 3 de maio, com emissões de segunda a sexta-feira, às 15h00 e às 21h00.

Tal como nas temporadas anteriores, a Tia Cátia vai explorar receitas portuguesas e outras internacionais. Entre os convidados do programa, para além da mãe e filho de Cátia Goarmon, estarão a nutricionista Iara Rodrigues, a atriz Grace Mendes, o chefe de cozinha Rodrigo Castelo e a apresentadora Isabel Silva.

Nesta temporada será possível assistir a episódios com receitas mais simples e económicas, bem como um episódio dedicado a ajudar todos aqueles que estão a começar a sua aventura na cozinha. Haverá ainda espaço para os sabores de Alcobaça, de Elvas. Com o verão às portas, Cátia vai preparar receitas de sopas mais leves e frescas, como um gaspacho de tomate e melancia, com croutons aromatizados com orégãos.