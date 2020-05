Bacalhau dourado

Preparação

Leve ao lume um tacho com azeite e refogue as cebolas. Junte dos dentes de alho picados. Junte o bacalhau cozido e desfiado. Deixe cozinhar. Tempere com pimenta e noz-moscada. Reserve.

Frite em óleo bem quente as batatas, cortadas em palitos muito finos e seque-as sobre papel de cozinha.

Junte ao preparado anterior (o do bacalhau), as batatas fritas e, de seguida, os ovos previamente batidos com uma pitada de sal. Deixe cozinhar os ovos, não muito - tem de ficar bastante cremoso - e se necessário junte um pouco da água do bacalhau para que o preparado fique ainda mais cremoso. Junte salsa a gosto.

Disponha o bacalhau num tabuleiro de barro e decore com as azeitonas pretas e com as folhas de endívias.