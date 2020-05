Croquetes de amendoim com molho de mostarda Dijon

Preparação

Para os croquetes: no processador de cozinha, coloque a mandioca e dois ovos. Processe. Coloque o preparado numa taça e junte a cebola e a cenoura raladas, o piripiri, sal a gosto e os amendoins tostados e triturados. Por fim, acrescente a salsa picada. Com as mãos untadas com azeite, molde bolas do preparado. Passe as bolas por farinha, depois por ovo batido e por pão ralado. Frite em óleo bem quente e escorra-os em papel absorvente.

Para o molho de mostarda dijon, misture o iogurte grego, a maionese, a mostarda Dijon e o sumo de limão. Tempere com sal e pimenta. Adicione a hortelã picada e misture bem.

Sirva os croquetes com o molho de mostarda.