Galette integral de abóbora e cogumelos com queijo fresco de ovelha

Preparação

Numa taça, coloque a farinha com a manteiga previamente cortada em cubos, uma pitada de sal e outra de pimenta.

Trabalhe a massa com as pontas dos dedos, ou com o processador, até obter uma mistura granulada. Adicione metade da água e trabalhe com as mãos até obter uma massa lisa e homogénea. Caso necessário, adicione a água restante. Evite trabalhar demasiado a massa.

Forme uma bola, envolva com película aderente e reserve no frio, enquanto prepara o recheio.

Entretanto, ligue o forno nos 200 ºC.

Corte a abóbora limpa de cascas e pevides em cubos com 1 a 2 cm.

Aqueça uma frigideira, adicione um fio de azeite e os alhos e salteie a abóbora durante uns cinco minutos. Tempere som sal, pimenta e um pouco de tomilho. Retire para uma taça.

Entretanto, na mesma frigideira, salteie os cogumelos portobello e, seguidamente, os pleurothus.

Coloque a massa entre duas folhas de papel vegetal e estenda, com o rolo da massa, até ficar com cerca de 3 mm de espessura.

Disponha, no centro, deixando uma margem com cerca de 5 cm, a abóbora. Adicione os cogumelos, o queijo fresco em pedaços e, por último, os pleurothus.

Adicione os ovos de codorniz abertos e sem casca.

Dobre os bordos da massa, de forma a dar o formato característico das galette. Pincele com um pouco de água e polvilhe com sementes de sésamo.

Leve ao forno durante cerca de 30 minutos, ou até se apresentar dourada e estaladiça.

Sirva com um pouco de salada.