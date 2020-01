Quiches individuais de curgete e queijo chèvre

Preparação

Forre as formas com a massa folhada e reserve.

Lave e corte as curgetes em rodelas ou meias luas e distribua-as pelas forminhas forradas.

Esmigalhe o queijo com as mãos e distribua-o nas formas, no espaço entre a curgete.

Bata os ovos juntamente com as natas, tempere com sal e pimenta moída no momento e verta nas formas.

Polvilhe com as folhas de tomilho.

Leve a forno pré-aquecido nos 200 ºC durante cerca de 25 minutos, até ficarem douradas e a massa estaladiça.

Deixe arrefecer um pouco antes de desenformar e acompanhe com uma salada.