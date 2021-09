Empanada de atum

Preparação

Corte as cebolas em meias luas e os pimentos em tiras com aproximadamente o mesmo tamanho da cebola para uma frigideira.

Adicione os alhos picados e o azeite e leve a fogo médio, mexendo, durante cerca de dez minutos, até a cebola começar a ficar transparente.

Adicione o atum, mexa e tempere de sal.

Entretanto, trate da massa. Coloque num recipiente a farinha. Abra uma cavidade no centro e adicione o ovo inteiro, a manteiga e o sal; misture um pouco.

Adicione o leite e amasse até formar uma bola com a massa e esta se descolar das paredes do recipiente. Adicione mais farinha, se for necessário. Deixe repousar durante cerca de 15 minutos.

Divida a massa em duas partes iguais.

Estenda e coloque uma parte num tabuleiro forrado com papel vegetal.

Distribua o recheio e cubra com a massa restante. Junte as extremidades e enrole para fechar com a ajuda dos dedos.

Dilua a gema de ovo com uma colher de sopa de água e pincele a empanada.

Leve a forno pré-aquecido a 200 ºC durante cerca de 25 minutos.