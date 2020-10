Apesar de ser uma das festas mais populares no outro lado do oceano Atlântico, há quem defenda que as suas origens remontam a uma festa pagã celta que terá sido cristianizada. Nas últimas décadas, esta tradição importada dos Estados Unidos da América e do Canadá tem vindo a ganhar terreno. Em Portugal, as memórias antigas do Dia das Bruxas, marcadas pelas romarias para pedir o pão por Deus, têm-se perdido com o passar do tempo mas pode, agora, recordá-las enquanto se delicia com estas propostas.

1. Panquecas monstruosas com rodelas de banana e mirtilos

São muitos os portugueses que não prescindem delas nos pequenos-almoços em família. Para manhãs de diversão ou lanches saudáveis surpreendentes, esta receita, deliciosa e fácil de preparar é a solução perfeita! Antes de decorar as panquecas, pode polvilhá-las com açúcar e canela. Em vez de mirtilos, também pode utilizar framboesas ou amoras.

2. Queques de Halloween

Os mais pequenos não vão conseguir resistir a estas propostas coloridas e divertidas que têm tanto de delicioso como de assustador e que se preparam facilmente num instante. A sugestão perfeita para o lanche do próximo Dia das Bruxas! Em vez de laranja, também pode utilizar limão, lima ou mesmo toranja, assim como cenoura no lugar da abóbora.

3. Bolachas de manteiga com aranhas de chocolate

Não precisa de esperar pelo Dia das Bruxas para saborear esta especialidade que promete fazer as delícias dos mais pequenos. Apesar de ser perfeita para as festas de Halloween, também é indicada para os lanches familiares. Adicione 50 gramas de chocolate em pó ou até mesmo canela à massa das bolachas para ir variando a receita.

4. Tarte de maçã com rosto ameaçador

Os mais pequenos vão delirar com esta proposta gastronómica, perfeita para confecionar na companhia das crianças da família no Halloween. Deliciosa, é também uma forma original de celebrar o Dia das Bruxas. Pode substituir as maçãs por peras e, em vez de duas colheres de canela em pó, utilize apenas uma. No lugar da outra, utilize erva-doce.

5. Morangos assustadores com creme de chocolate branco e natas

Uma surpresa original, deliciosa e divertida, que se prepara num ápice, para surpreender os mais pequenos lá de casa no próximo Halloween. Também pode usar outros frutos. A imaginação é o único limite. Substitua os morangos por metades de banana. Se gostar do sabor, pode adicionar uma colher de café de canela ao preparado de chocolate e natas.