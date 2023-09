Com a chegada do verão, o sol e o calor convidam a aproveitar o bom tempo com mergulhos na praia ou piscina. No entanto quando se tem um estoma, ou seja, um orifício que visa criar um trajeto alternativo para a saída das fezes ou urina, podem ser levantadas algumas dúvidas nas precauções a tomar.

Primeiramente é importante desmistificar este facto, visto que ter uma ostomia não impossibilita que aproveite os seus dias de verão em pleno. Contudo, existem alguns aspetos que deverão ser tomados em consideração para que aproveite o momento e que relaxe em segurança, especialmente na hora de apanhar sol.

Os cuidados começam mesmo antes de sair de casa. O primeiro passo é garantir que trocou o seu dispositivo por um novo, de preferência opaco e mais pequeno, para ser mais discreto, ocultando assim o conteúdo e o estoma, certifique-se de que o dispositivo de ostomia está bem aderente à pele. É importante que opte por um local, seja praia, piscina ou rio, que tenha acesso prático a instalações sanitárias, de maneira a que possa tratar da sua higiene ou trocar os seus dispositivos, caso seja necessário.

Além dos aspetos normais a ter em conta para preservar a sua qualidade de vida no geral, como, por exemplo, respeitar as horas de exposição solar e usar o protetor solar adequado ao seu tipo de pele, deverá assegurar-se de que tem na mala os seus dispositivos de ostomia em quantidade suficiente para que, em caso de necessidade, possa substituí-los de forma tranquila e confortável.

Sobre a questão da alimentação, tem luz verde para selecionar os alimentos mais convenientes para si, porém, na hora de sair de casa, recomenda-se que evite alimentos com fibras. É ainda crucial que garanta que está hidratado, visto que as pessoas com uma ostomia são mais vulneráveis à desidratação, especialmente tendo em conta que estará exposto a temperaturas elevadas.

Se tem capacidade de cumprir com estes requisitos, mas continua desconfortável com a ideia de fazer uma atividade que mostre o corpo e o seu saco de ostomia, saiba que já existem calções de banho, fatos de banho e biquínis com faixas que escondem totalmente o saco de ostomia, tornando-a praticamente impercetível. E se não optar por disfarçar o seu saco, não deve sentir vergonha. Ostomias não devem ser tabu nem um segredo. Não deixe que esta característica impeça que se divirta neste verão!

Um artigo de opinião de Tânia Vieira, enfermeira especialista em Estomaterapia no Hospital Beatriz Ângelo.