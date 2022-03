Ao contrário do que possa pensar, são muitas as sobremesas que pode preparar em casa sem farinha nem fermento. Para além das que lhe sugerimos de seguida, pode confecionar pudins, gelados, charlotes, semifrios, bavaroises e muitas outras receitas. Se gosta de inovar, pode adicionar-lhes um toque diferente para uma experiência gastronómica (ainda) mais rica. Estas, apesar de terem uma base clássica, surpreendem por alguns dos ingredientes usados.

1. Arroz-doce com baunilha e leite de coco

Um clássico da nossa infância aqui revisitado. Certamente que a sua avó e a sua mãe o faziam e hoje está, provavelmente, na sua lista de preferências quando vai ao restaurante. Atreva-se a prepará-lo em casa. Em vez de polvilhar o arroz-doce com canela, pode usar duas colheres de chá de doce de morango ou de framboesa. Se não gosta de leite de coco, pode usar apenas leite de vaca.

2. Mousse de chocolate com frutos do bosque

É uma das sobremesas mais consensuais. Apesar de existirem muitas formas de a preparar em casa, esta é uma das mais simples. Se preferir, substitua o chocolate negro por chocolate branco. Nesse caso, reduza a quantidade de açúcar. Em vez de frutos do bosque, pode decorar a mousse com frutos vermelhos congelados, descongelando-os previamente antes de a decorar.

3. Tarte banoffee com bolachas digestivas e queijo mascarpone

Esta deliciosa sobremesa é uma das especialidades da pastelaria britânica. O nome deriva da fusão dos dois ingredientes principais, a banana e o caramelo, toffee em anglo-saxão. Uma verdadeira perdição! Em vez de queijo mascarpone, pode usar a mesma quantidade de queijo fresco. O resultado final não difere muito.

4. Crème brûlée com essência de baunilha

É um clássico da doçaria francesa e é uma das sobremesas mais fáceis de preparar. É, no fundo o pai do nosso leite-creme. Nesta versão, o açúcar baunilhado confere-lhe uma intensidade de sabor acrescida. Para ir variando, em vez de a servir com açúcar queimado, pode decorá-la apenas com frutos vermelhos polvilhados com açúcar de pasteleiro.

5. Taças de morangos com suspiros e creme de natas

As origens desta sobremesa típica da gastronomia inglesa, originalmente apelidada eton mess, remontam a 1893. Os primeiros a prová-la terão sido os alunos do Eton College, um prestigiado colégio britânico. Se gostar, adicione três gotas de aroma de baunilha líquido ao preparado das natas depois de as bater, envolvendo-o cuidadosamente no creme. Em vez de suspiros, pode usar bolacha Maria.