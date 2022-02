Preparação

1. Pré-aqueça o forno a 100º C. Forre um tabuleiro de ir ao forno com papel vegetal. Bata as claras em castelo.

2. Adicione gradualmente 80 gramas de açúcar, envolvendo cuidadosamente. Adicione o açúcar em pó e misture suavemente.

3. Coloque a preparação obtida num saco de pasteleiro com um bico em forma de estrela. Forme os suspiros sobre o tabuleiro forrado.

4. Leve os suspiros a cozer durante cerca de uma hora até conseguir um merengue seco e duro.

5. Bata as natas com o restante açúcar e reserve no frigorífico para uso posterior.

6. Lave os morangos e separe os pedúnculos. Corte-os em metades e quartos e reserve.

7. Retire os suspiros do forno. Depois de frios, esmague uma parte grosseiramente e triture os restantes.

8. Verta um pouco de creme de natas no fundo das taças de servir. Adicione suspiros e morangos em camadas alternadas. Repita a operação até terminar os ingredientes.

9. Decore as taças de morangos com suspiros e creme de natas com as folhas de hortelã. Sirva de imediato.