Gratinado de couve-flor com sobras de frango assado

Preparação

1. Lave a couve-flor e corte-a em pedaços. Leve um tacho com água ao lume. Tempere com sal, adicione a couve-flor e deixe ferver durante dois minutos.

2. Escorra a couve-flor e reserve-a para uso posterior. Desfie o frango. Ligue o forno a 180º C.

3. Num recipiente de ir ao forno, coloque os pedaços de couve-flor e os de frango. Regue com as natas e tempere com pimenta.

4. Polvilhe o preparado de couve-flor, frango e natas com o queijo e leve ao forno a gratinar durante cerca de 20 minutos. Sirva o gratinado quente.