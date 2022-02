Creme de abacate e cacau com pedaços de chocolate preto e avelãs

Preparação

1. Parta o chocolate em pequenos pedaços e reserve para uso posterior. Leve um tacho com a água ao lume. Junte 100 gramas de chocolate e deixe derreter ligeiramente.

2. Adicione o açúcar ao preparado do chocolate e derreta-o completamente, em lume brando, mexendo sempre com uma colher de pau. Retire do lume e reserve.

3. Lave os abacates, descasque-os, corte-os em pedaços e triture-os até obter um puré homogéneo. Adicione o cacau, o leite de amêndoa, a baunilha e o sal e envolva cuidadosamente até conseguir uma mistura uniforme.

4. Distribua o creme de abacate e cacau por quatro taças pequenas e leve ao frigorífico durante, pelo menos, duas horas.

5. Momentos antes de ir à mesa, polvilhe o creme de fruta e cacau com as avelãs torradas e com os pedaços de chocolate preto que deixou de parte e decore com as folhas de hortelã. Sirva de imediato.