Macarrão à siciliana com beringela e manjericão

Preparação

1. Lave as beringelas e corte-as em pequenas tiras com cerca de dois centímetros de comprimento.

2. Leve um tacho com metade da água ao lume. Quando o líquido ferver, junte as beringelas e deixe cozer durante cerca de quatro minutos. De seguida, retire-as, escorra-as e reserve-as para uso posterior.

3. Descasque o alho e a cebola. Pique-os e reserve. Lave o tomate, pele-o, abra-o, retire-lhe as grainhas, corte-o em pequenos cubos e reserve.

4. Leve um tacho ao lume com metade do azeite. Adicione o alho e a cebola e deixe refogar.

5. Junte o tomate, os orégãos e a malagueta, cortada em pequenos pedaços, ao refogado. Adicione as alcaparras, o vinagre e uma pitada de sal e deixe apurar.

6. Num tacho à parte, coza a massa na restante água, previamente temperada com uma pitada de sal. Depois de cozida, escorra-a.

7. Numa saladeira, misture a massa com o molho de tomate e as beringelas, envolvendo-os cuidadosamente. Polvilhe com o queijo, regue com o restante azeite e decore com o manjericão fresco. Sirva de imediato.