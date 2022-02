É o mais usado na confeção das várias receitas de musse de chocolate e também nos irresistíveis bolos de chocolate. As civilizações pré-colombianas da América Central foram as primeiras a descobri-lo, usando-o inicialmente na produção de uma bebida amarga, que era depois temperada com baunilha e pimenta. Independentemente do teor de cacau que contenha na sua composição, é sempre mais saudável e, por isso, preferível ao de leite, que tem mais açúcar e mais gordura. Se aprecia este alimento, experimente estas receitas e delicie-se.

1. Bolo de iogurte e cenoura com nozes e molho de chocolate preto

Combater o envelhecimento e fortalecer as defesas são duas das funções desta sobremesa que lhe propomos. Trata-se de uma receita saudável que conjuga ingredientes como o iogurte magro de limão, a hortelã e a cenoura. Se lhe apetecer variar, pode substituir o chocolate preto por chocolate branco e polvilhá-lo no fim com coco ralado.

2. Creme de abacate e cacau com pedaços de chocolate preto e avelãs

Uma alternativa à musse de chocolate tradicional, muito mais leve, mais saudável e (também) muito fácil de preparar. Não precisa de mais de uma dezena de minutos na cozinha para a confecionar. Esta deliciosa sobremesa, perfeita para os que preferem doces com menos açúcar, pode ser guardada no frigorífico durante três dias e congelada até oito semanas.

3. Bananas grelhadas com chocolate preto

Esta é uma forma deliciosamente original e alternativa de saborear esta fruta tropical há muito adotada pelos portugueses, grandes consumidores deste fruto. Esta receita fornece 246 calorias, 3 gramas de proteína, 4 gramas de gordura e 46 gramas de hidratos de carbono por dose. Pode acompanhar esta especialidade com uma bola de gelado de nata ou de baunilha.