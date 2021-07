Ter bons hábitos diários é decisivo para garantir uma saúde cardiovascular à prova de doenças. "A alimentação é o fator mais importante para termos um coração saudável. Consumir uma grande variedade de vegetais e de fruta ajuda a prevenir a hipertensão arterial e a hipercolesterolemia, dois importantes precursores de doença coronária e de acidente vascular cerebral", refere mesmo um artigo do Cardio 365º, um projeto informativo multiplataforma que auxilia os portugueses a prevenir estes problemas.

"O consumo de vegetais é especialmente benéfico, uma vez que estes alimentos são ricos em fibra, vitaminas, minerais e antioxidantes, nutrientes que ajudam a defender o organismo das doenças cardiovasculares. O mesmo se pode dizer da fruta, mas, porque tem algum açúcar e mais calorias, deve ser ingerida com moderação", advertem, contudo, os especialistas que colaboram com este projeto de literacia de saúde. Cozinha muitas vezes e já lhe faltam ideias para os seus menus semanais? Problema resolvido!

1. Sopa de tomate e manjericão

É uma forma saudável e nutritiva de iniciar qualquer almoço ou jantar. Desenvolvida pela equipa de especialistas que colaboram com a American Heart Association, associação norte-americana que reúne alguns dos mais importantes cardiologistas dos EUA, esta sopa integra alguns dos ingredientes da famosa e muito recomendada dieta mediterrânica. Para conhecer a lista completa de ingredientes e o modo de preparação desta receita, clique aqui.

2. Frango assado com ameixas

São muitos os portugueses que gostam de misturar o doce com o salgado. Se é o caso, esta receita será seguramente do seu agrado. Recomendada pela Heart Foundation, uma organização que reúne profissionais de saúde da Nova Zelândia, também pode ser preparada com nêsperas, damascos ou alperces. Para conhecer a lista completa de ingredientes e o modo de preparação desta receita, clique aqui.

3. Carbonara de espinafres e ervilhas

Apesar de ser saudável, esta receita de massa, inspirada numa das mais famosas especialidades gastronómicas da cozinha italiana, não é das mais light, pelo que a deve ingerir com moderação. Uma dose fornece 430 calorias, 54,1 gramas de hidratos de carbono, 20,2 gramas de proteínas e 14,5 gramas de gordura. Para conhecer a lista completa de ingredientes e o modo de preparação desta receita, clique aqui.

4. Hambúrguer veggie

Validada pelos especialistas que integram a Heart UK, uma associação de profissionais de saúde que desenvolve iniciativas de promoção de uma boa saúde cardiovascular, esta proposta vegetariana é uma alternativa perfeita para os que já deixaram de comer carne ou que têm vindo a reduzir progressivamente o seu consumo. Uma dose fornece apenas 122 calorias. Para conhecer a lista completa de ingredientes e o modo de preparação desta receita, clique aqui.

5. Esparguete com molho pesto e curgete

É outra das propostas vegetarianas que integram esta lista e também ela foi validada por especialistas nacionais e internacionais. Se gosta de ir variando, pode substituir o esparguete por qualquer outro tipo de massa, desde que seja integral. Em vez de nozes e amêndoas, pode usar outros frutos secos. Para conhecer a lista completa de ingredientes e o modo de preparação desta receita, clique aqui.

6. Truta com salada de batata cremosa

Há quanto tempo não come uma boa truta? Este peixe é rico em proteínas, iodo e ómega-3. Como só sobrevive em ambientes muito limpos, é uma das variedades com menor risco de contaminação. Além de fortalecer dentes e ossos, acelera a regeneração de tecidos, melhora a digestão e evita cãibras. Siga esta nossa sugestão e faça um almoço ou um jantar mais leve para a família. Para conhecer a lista completa de ingredientes e o modo de preparação desta receita, clique aqui.

7. Macarrão com molho de tomate

Fazer um molho para acompanhar uma massa tem duas grandes vantagens. Para além de ser rápido, permite a utilização de diferentes variedades de massas. Depois de preparar esta receita, pode ingeri-la com uma salada. Se necessitar de uma refeição mais substancial, acompanhe-a com peixe grelhado, peixe assado ou carne grelhada. Para conhecer a lista completa de ingredientes e o modo de preparação desta receita, clique aqui.

8. Frango assado com batata-doce

Esta receita do Eating Well, um projeto informativo que (também) pretende ajudar milhares de pessoas a viver melhor, é outra proposta com frango, uma das carnes mais saudáveis mais consensuais. Uma dose fornece 408 calorias, além de 33,5 gramas de hidratos de carbono e 26,9 gramas de proteínas. Também a pode confecionar com perna(s) de peru. Para conhecer a lista completa de ingredientes e o modo de preparação desta receita, clique aqui.

9. Filetes de salmão crocantes

É um dos peixes mais apreciados pelos portugueses e são raras as crianças que não o adoram. Esta é uma opção simples e saudável que se confeciona rapidamente. Pode, depois, servi-la com com legumes salteados em azeite e alho com umas gotas de sumo de limão, com uma mistura de vegetais e lentilhas ou ainda com uma salada verde. Para conhecer a lista completa de ingredientes e o modo de preparação desta receita, clique aqui.

10. Muffins de abacate e mirtilos

Também ela desenvolvida por especialistas que colaboram com a American Heart Association, associação norte-americana que reúne alguns dos mais importantes cardiologistas dos EUA, esta original receita de queques surpreende pelo sabor. Pode saborear estes muffins ao lanche ou como sobremesa após as refeições. Em vez de mirtilos, pode usar framboesas frescas. Para conhecer a lista completa de ingredientes e o modo de preparação desta receita, clique aqui.