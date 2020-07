Bananas grelhadas com chocolate preto

Preparação

1. Lave a laranja e o limão. Rape os citrinos e reserve as raspas para uso posterior. Esprema o sumo da fruta e reserve-o também. Ligue o grelhador.

2. Misture o sumo da fruta com o açúcar amarelo e reserve. Parta o chocolate em pequenos pedaços e reserve.

3. Grelhe as bananas de ambos os lados até ficarem escuras e sentir o fruto mole por dentro.

4. Retire as bananas do grelhador e faça-lhes um corte longitudinal, afastando cuidadosamente a casca. Distribua o chocolate pela fenda e leve novamente ao grelhador, durante cerca de cinco minutos, para o chocolate derreter.

5. Retire as bananas do grelhador com cuidado e regue-as com o sumo dos citrinos. Sirva de imediato.