Crème brûlée com essência de baunilha

Preparação

1. Numa panela, misture o leite, as natas e a essência de baunilha. Leve ao lume a uma temperatura média.

2. Retire o preparado do lume assim que começar a ferver. Deixe descansar por meia hora.

3. Ligue o forno a 100º C. Num recipiente diferente, misture as gemas com os açúcares. Adicione cuidadosamente o leite e as natas e envolva bem.

4. Verta a mistura em vários recipientes refratários pequenos e leve ao forno durante cerca de uma hora.

5. Retire a crème brûlée do forno e deixe arrefecer. Depois de fria, polvilhe-a com o açúcar amarelo e, com um ferro próprio, caramelize para dar um toque crocante.