Mousse de chocolate com frutos do bosque

Preparação

1. Para o chocolate em pequenos pedaços. Derreta-o, num tacho, em banho-maria. Retire do lume e deixe arrefecer ligeiramente para que o chocolate não endureça.

2. Bata as gemas com o açúcar até obter uma mistura muito cremosa e esbranquiçada. Reserve para uso posterior.

3. Bata as natas numa taça. Adicione o chocolate derretido até obter um preparado uniforme.

4. Bata as claras em castelo e incorpore-as na confeção anterior com movimentos suaves e envolventes.

5. Distribua a mousse por taças de servir individuais e leve ao no frigorífico durante, pelo menos, duas horas.

6. Lave os frutos do bosque e seque-os com um pano. Retire a mousse do frigorífico e decore-a com a fruta. Sirva de imediato.