InterContinental Cascais-Estoril celebra o Dia da Mãe com um sabor especial

Um brunch especial com ostras e champanhe é a proposta do InterContinental Cascais-Estoril. Quem preferir um fim de semana recheado de emoções, a unidade hoteleira dispõe de um programa de alojamento com almoço ou jantar onde “Partilhar é Cuidar”.

créditos: InterContinental Cascais-Estoril

Dia da Mãe traz brunch com vistas desanuviadas aos restaurantes Capricciosa

Para celebrar o Dia da Mãe, a 2 de maio, os restaurantes Capricciosa, apresentam um brunch que se prolonga pelo fim de semana e onde não faltam sabores italianos.

créditos: Grupo Capricciosa

No Dia da Mãe há "Brunch da Rainha" no restaurante Somos

O portuense Somos Restaurant & Lounge prepara um verdadeiro banquete de sabores para celebrar o Dia da Mãe, a 2 de maio. Para que as mães se sintam verdadeiras rainhas não falta a oferta de uma rosa à chegada.

créditos: Somos Restaurant & Loun

Dia da Mãe com propostas gastronómicas em take away nos Hotéis Vila Galé

Para festejar o próximo Dia da Mãe, a 2 de maio, a Vila Galé preparou um menu especial de take away, disponível nos hotéis Vila Galé Ópera, em Lisboa, e Vila Galé Évora.

créditos: Vila Galé

Dia da Mãe também pede bolo gelado com cobertura de chocolate

Um bolo de gelado em camadas com os sabores framboesa e chocolate e com cobertura de chocolate branco é como a geladaria Santini quer celebrar o Dia da Mãe.

créditos: Santini

Corações de cerâmica com recheio de salame de chocolate entre as perdições para o Dia da Mãe

Com o Dia da Mãe à porta, a 2 de maio, a lisboeta Salamaria preparou os seus salames para o momento. Para além das edições em caixa, ilustrada por um artista nacional, há os especiais corações de cerâmica com recheio de salame Red Velvet.

créditos: Salamaria

Brunch de Dia da Mãe para saborear no InterContinental Lisbon

Desfrutar de um brunch especial, passear no Parque Eduardo VII ou passar a noite no InterContinental Lisbon, são as sugestões da unidade hoteleira para celebrar o Dia da Mãe, a 2 de maio.

créditos: InterContinental Lisbon

Sheraton Porto celebra Dia da Mãe com pequeno-almoço especial e refeição entregue em casa

O Sheraton Porto Hotel & Spa assinala o Dia da Mãe, a 2 de maio, com um programa repleto de experiências, desde um pequeno-almoço no hotel, a uma refeição servida em casa, ou uma experiência no The Spa.

créditos: Sheraton Porto

Lisbon Marriott Hotel lança lanche em take away para o Dia da Mãe

A 2 de maio, Dia da Mãe, a proposta do Lisbon Marriott Hotel é a de um chá das cinco repleto de sabores em serviço de take away. Um ótimo pretexto para surpreender as mães.

