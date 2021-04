O pequeno-almoço no Sheraton Porto Hotel & Spa é a forma ideal de começar o dia e o Restaurante Porto Novo preparou um menu especial para que os filhos possam convidar as mães e surpreendê-las com um de partilha e de convívio, que poderá ser desfrutado no interior ou na esplanada.

Para um almoço ou jantar em família, o chefe de cozinha Ilídio Barbosa preparou um menu para o serviço de Take & Share, uma vez que o restaurante fecha às 13h00, ao fim de semana. Poder-se-á optar pelo almoço ou pelo jantar, em regime de take away ou de entrega em casa, pronto a servir ou pré-preparado, na zona do Grande Porto. O cabrito ou a vitela de leite assados a lenha, a dourada assada à portuguesa, entradas variadas, o pão de ló cremoso ou o pudim de vinho do Porto para sobremesa, são iguarias que não faltam neste menu.

Também apetecível é o voucher para um tratamento no The Spa, espaço que combina as filosofias europeia e ocidental, numa seleção de tratamentos e experiências. Na compra de um voucher, o The Spa oferece um mimo especial para a rotina facial.

As marcações fazem-se por telefone 220 404 000 ou em take@sheratonporto.com