Para que possa surpreender a sua mãe e sem ter de sair de casa, o chefe de cozinha António Alexandre do Lisbon Marriott Hotel preparou um serviço de take away “Tea 2 Go” composto por um lanche que inclui, entre outras sugestões, cone com mousse de foie-gras aromatizado ao vinho do Porto e figo seco; bao com húmus de fava, espinafres e grão-de-bico, alho e azeite; mini empadas vegan de batata-doce, cogumelos, pimentos e espinafres; mini-hamburguers vegan de beterraba, quinoa e boulgour; trouxas de massa folhada recheadas de brócolos, queijo parmesão, tomate seco, curgette e especiarias.

Para a sobremesa, há “miminhos”, com destaque para o toucinho do céu; trufas de chocolate branco com coco com framboesa desidratada; scones simples e com sultanas e doce de abóbora acompanhado por uma garrafa de espumante e sumo de laranja.

O lanche orça os 75,00 euros (duas pessoas) e terá de ser recolhido no Lisbon Marriott Hotel (Av. dos Combatentes, nº 45, Lisboa)

Os pedidos podem fazer-se pelo telefone 914 391 060 e no site do hotel, com um mínimo de 24h de antecedência.