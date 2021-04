Restaurante Ocean faz viagem de duas estrelas Michelin pelas mesas das ilhas

Em 2021, o chefe de cozinha Hans Neuner apresentou à mesa a sua interpretação de uma viagem pelo país com o menu “À descoberta de Portugal”, que tem agora continuação com a proposta “Edição das Ilhas”, com incursões nas cozinhas das ilhas dos Açores, da Madeira e São Tomé.

O convite no restaurante Ocean, com duas estrelas Michelin, é para navegar entre pratos carismáticos, ingredientes típicos e ir ainda mais longe, até à riqueza dos novos sabores trazidos pelas caravelas da expansão portuguesa e influência gastronómica que ficou em cada ilha até aos dias de hoje.

O menu composto de 15 momentos começa, tal como a época dos Descobrimentos, em Lagos, com o levantar da âncora (com cavala, tomate e manjericão), seguida de um reforço de vitamina C com uma boa dose de citrinos do Algarve. Menu que passa pela Ilha Terceira com a alcatra, bolo lêvedo, pela ilha de São Miguel com o Lírio dos Açores, ananás, kombucha de chá.

Hotel VILA VITA Parc

A Cachupa, o sarrajão e o feijão relembram Cabo Verde. Por seu turno, a ilha da Madeira apresenta-se mais no final da refeição com o queijo, pitanga, maçã, numa paragem na rota de regresso ao continente.

Este novo menu é resultado da viagem de inspiração e pesquisa, no início do ano, às ilhas, onde a equipa de cozinha e o chefe Hans Neuner visitaram produtores e fornecedores locais, aprenderam mais sobre as especificidades de produtos típicos, visitaram diferentes cozinhas conhecidas pela sua qualidade e provaram vários pratos tradicionais.

Hotel VILA VITA Parc

A harmonização com vinhos está a cargo do sommelier Ricardo Rodrigues, com néctares nacionais e internacionais, com preferência por produções limitadas e exclusivas.

Ocean Hotel VILA VITA Parc

Rua Anneliese Pohl, Alporchinhos, Porches Horário: das 19h00 às 22h00, disponível apenas para jantar de quarta a sexta-feira até ao início de maio. Contactos: tel. 282 310 100; e-mail info@restauranteocean.com

O menu tem o valor de 210,00 euros e oferece a opção de harmonização de vinhos por 140,00 euros. As reservas podem ser feitas através do site do restaurante ou do telefone 282 310 100.