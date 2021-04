O brunch, servido em formato buffet assistido com todas as regras de segurança, convida a desfrutar do tempo em família, sem preocupações. Entre pratos frios, quentes e uma estação de showcooking, o menu inclui alguns dos pratos incontornáveis do brunch, como os ovos benedict, as panquecas altas e fofas e as taças de iogurte.

Para despertar o apetite, há uma seleção de clássicos de pequeno-almoço, como uma variedade de pães, frutas, iogurtes e cereais, assim como ovos preparados ao momento, com vários acompanhamentos.

Nos pratos frios, destacam-se algumas das iguarias mais apetecíveis do brunch da Avenida da Boavista, como tábuas de queijos e charcutaria, bola de sardinha, trouxas de alheira com puré de cogumelos, rosbife de vitela com rúcula selvagem e uma ampla variedade de saladas. Nos quentes, há os tradicionais sabores de conforto, incluindo sopa, prato de carne ou peixe, pizza, mini pregos em bolo do caco e mini hambúrgueres de novilho, queijo cheddar e bacon.

Somos Restaurant & Lounge

E para adoçar a refeição, o buffet inclui uma seleção de bolos e sobremesas, como cheesecake de citrinos com compota de morango, mousse de manga, mousse de chocolate, tarte de amêndoa, shot de panacota de café, entre outros.

O "Brunch da Rainha" está disponível das 10h30 às 13h00, no domingo, dia 2 de maio e tem o custo de 35,00 euros por pessoa (bebidas da casa incluídas). Para crianças entre os três e os dez anos o custo é de 15,00 euros e os menores de dois anos não pagam.

Restaurante Somos Avenida da Boavista, nº 1466, Porto Contactos: tel. 226 072 552, e-mail somos.restaurant@ihg.com

O estacionamento está incluído, de acordo com a disponibilidade ​