A Too Good To Go, aplicação que combate o desperdício alimentar, lançou a iniciativa “Observar, Cheirar, Provar”, projeto de sensibilização que arranca com a campanha oficial sob o mote “Faz Sentido Usar os Sentidos”. O objetivo, de acordo com a Too Good To Go é “ajudar os portugueses a interpretar e distinguir as diferenças entre datas de validade dos produtos alimentares, possibilitando também às marcas a oportunidade de terem um papel mais ativo e presente neste processo de educação e sensibilização conjunta, face ao desperdício alimentar”.

Neste âmbito, a iniciativa “Observar, Cheirar, Provar” traduz-se, em termos práticos, no desenvolvimento de um novo selo para os produtores alimentares. “Esta é uma iniciativa que pretende alertar para o impacto negativo, que a falta de conhecimento e consequente má interpretação dos prazos de validade nos rótulos, gera na economia e no planeta, salienta a Too Good To Go.

créditos: Too Good To Go

A mensagem convida a que antes de desperdiçar um alimento com rótulo de data de durabilidade mínima - “Consumir de preferência antes de” ou “Consumir de preferência antes do fim de” - pode e deve, caso o produto tenha sido conservado corretamente - Observar o produto e verificar se tem bom aspeto, Cheirar e comprovar se mantêm o odor habitual e, por fim, Provar e verificar se não existe qualquer alteração no sabor. Se o alimento passar nestes três testes simples, significa que este mantém a sua segurança alimentar e pode ser consumido.

O teste dos sentidos não deve, no entanto, ser aplicado, em produtos com data de consumo limite, ou seja, “Consumir até”. Este novo selo não será adicionado a este tipo de produtos.

No que toca às marcas, a Too Good To Go convida-as a adicionar aos rótulos o novo selo com a mensagem “Antes de deitar fora - Observar, Cheirar, Provar”, com data de durabilidade mínima dos produtos em causa.

53% dos consumidores não sabe o significado do rótulo “Consumir de preferência antes de” e "antes do fim de". 10% do desperdício alimentar anual na União Europeia (UE) (8,8 milhões de toneladas) está relacionado com prazos de validade. 49% dos consumidores da UE acredita que uma informação mais clara sobre prazos de validade os ajudaria a evitar o desperdício alimentar. 20% do desperdício alimentar das famílias é causado pela falta de conhecimento sobre prazos de validade. Fontes: (Comissão Europeia, Flash Eurobarometer)

O consumidor, convidado a utilizar os seus sentidos antes de deitar fora o produto, começará a ver o selo nas embalagens entre abril de 2021 e janeiro de 2022.

O projeto será, gradualmente, aplicado a todos os países onde a empresa opera. Em Portugal, a iniciativa com 14 marcas envolvidas nesta fase de arranque.

“A necessidade de colocarmos em prática este projeto em vários países onde a Too Good To Go actua, prende-se com o facto de que, segundo os últimos dados da Comissão Europeia, 53% dos consumidores não sabe o significado dos diferentes rótulos.” afirma Madalena Rugeroni, responsável da Too Good To Go Portugal e Espanha. “A consequência são cerca de 8.8 Milhões de toneladas de comida desperdiçada por ano na Europa. Estes são números aos quais não podemos fechar os olhos” reforça ainda Madalena Rugeroni.

Para reforçar a importância da mensagem junto do público, a Too Good To Go convidou nomes como os chefes de cozinha Henrique Sá Pessoa, Cátia Goarmon (“Tia Cátia”) e Marlene Vieira.

Até ao momento as marcas envolvidas nesta iniciativa são as seguintes: Diese, Beesweet, Lacticínios das Marinhas, Branca de Neve e Espiga da Fábrica Lusitanas, Saborosa, GoGo SqueeZ e A Vaca que Ri da Bel, Montiqueijo, Quinta dos Jugais, Ferbar, El Mandarin, Pantagruel da Imperial e Hellmanns da Unilever.

A Too Good To Go é uma empresa com selo B Corp, com a missão de combate ao desperdício alimentar, motivando e incentivando a uma nova forma de consumo, mais consciente. Em 2016 esta missão materializa-se numa aplicação que permite a estabelecimentos (restaurantes, hotéis, supermercados, mercearias, pastelarias, produtores, entre outros) vender os seus excedentes alimentares, no final de cada turno, a potenciais clientes.