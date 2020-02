“Não herdámos a Terra dos nossos antepassados. Pedimo-la emprestada aos nossos filhos”. É também com um pedido de empréstimo que Eunice Maia cunha esta citação para a abertura do seu livro “Desafio Zero”. A fundadora da mercearia biológica Maria Granel, em Lisboa, cita as palavras dos Lakota, povo indígena da América do Norte. Ao fazê-lo, a impulsionadora do conceito zero waste, em Portugal, sintetiza aquilo que tomou como prática do seu quotidiano: respeitar os ecossistemas que recebemos e vincular a sua vida a uma relação de sustentabilidade para com o planeta. Um exercício de ativismo em prol de um futuro mais sustentável que Eunice liga à “memória” e ao “legado”. “Não podemos esquecer e desrespeitar quem ancestralmente sempre cuidou da Terra”.

Em conversa com a autora do projeto educativo e ambiental em meio escolar, “Programa Z(h)erro”, percebemos como a mudança não implica ações em larga escala. Podemos fazê-lo numa dimensão individual e nas comunidades onde nos inserimos. O importante é começar, de acordo com a Eucine que nos recorda as palavras de Anne-Marie Bonneau (zero waste chef): “não precisamos de um grupo de pessoas a praticar zero waste de forma perfeita; precisamos de milhões a fazê-lo de forma imperfeita”.

Eunice Maia soube fazer o seu percurso de libertação, do “consumo excessivo e irresponsável, apagado de qualquer consciência ambiental” para uma consciência de que “o consumismo se alimenta de uma sugestão constante de que precisamos daqueles produtos, de um apelo e sedução omnipresentes”, como nos confidencia nesta entrevista.

Uma viagem ao mundo do “Desafio Zero” (editora Manuscrito) feita com a consciência de que “´zero` é uma utopia, um arquétipo, por que vale a pena lutar”, embora condicionado por fatores que “nem sempre controlamos, que não nos são acessíveis ou que simplesmente ainda desconhecemos perto de nós”.

Não obstante a legislação sobre venda a granel desfasada do “espírito do tempo”, Eunice deixa-nos uma mensagem de otimismo face à produção, tendo por bitola a sua loja Maria Granel: “os nossos cinco anos de operação mostram que há cada vez mais produtores e cada vez mais qualidade”.

"Quando olho para trás, costumo dizer que nada dava indicação de que teria uma mercearia biológica a granel e uma missão comprometida com a sustentabilidade". créditos: Gustavo Figueiredo

Eunice, até à publicação de “Desafio Zero”, há um percurso seu que merece ser partilhado. Brevemente, como é que “o consumo excessivo e irresponsável”, citando-a, dá lugar, a uma Maria Granel, o prémio nacional Terre de Femme e o Programa Z(he)ro?

Foi um caminho lento, mas muito natural. Quando olho para trás, costumo dizer que nada dava indicação de que teria uma mercearia biológica a granel e uma missão comprometida com a sustentabilidade, mas, quando olho mesmo profundamente e uno os pontos aparentemente soltos do meu passado, essas indicações já lá estavam semeadas: venho de longas gerações de gente que cultivava a terra e dela dependia para subsistir, o meu pai é um autêntico guardião da natureza, eu própria cresci no campo. A verdade é que, tendo-me afastado dessas raízes, acabei por reencontrá-las mais tarde e honrá-las. No fundo, acredito que regressei a um compromisso que nunca se tinha perdido na minha alma e no meu coração.

créditos: Bernard Hermant

Esta é a segunda de uma série de três entrevistas sobre o movimento "zero waste". Reveja a entrevista a Ana Milhazes.

No seu relato sentimos o anterior cansaço do consumismo. As sociedades propensas ao consumo querem-nos assim, exaustos?

O consumismo alimenta-se de uma sugestão constante de que precisamos daqueles produtos, de um apelo e sedução omnipresentes. Por isso, sim, há maior propensão à exaustão, mesmo que não seja consciente. Se estamos apenas ligados ao ter, estamos profundamente desligados do ser.

O consumismo alimenta-se de uma sugestão constante de que precisamos daqueles produtos, de um apelo e sedução omnipresentes.

Na época reciclava. E isso, a muitos de nós, parece-nos o suficiente. Não chega?

Não chega, não chega de todo. Essa é das principais mensagens que precisamos de passar. Obviamente, e é importante sublinhar, a reciclagem tem de acontecer e tem de ser bem feita. No entanto, se continuarmos a consumir desalmadamente, sob a desculpa de que depois reciclamos, o verdadeiro problema continuará. Porque o nosso problema hoje é vivermos neste planeta como se tivéssemos outro à nossa espera depois de o arruinarmos por completo: uma economia centrada num crescimento célere e constante, absolutamente dependente do consumo e do consumismo, hipercarbónica, ao serviço da extração imparável de recursos e da emissão de CO2, acumulando objetos inúteis, descartando esses mesmos objetos depois de os transformar rapidamente em resíduos.

Esta sociedade linear do “deita fora” gerou esta crise de lixo que tem hoje entre mãos e que não tem fronteiras. Vivemos uma crise global de resíduos que é fruto do nosso comportamento consumista e de uma economia linear baseada num padrão de produção e descarte sucessivos. Temos de perceber com urgência que esse paradigma se esgotou e tem os dias contados. Portanto, antes de reciclar, há ainda todo um outro caminho, fundamental. Recorrendo às palavras de Bea Johnson, nós precisamos coletivamente, de “Recus[ar] aquilo de que não precisa[mos]; reduz[ir] aquilo de que precisa[mos]; reutiliz[ar] aquilo que consumir[mos]; recicl[ar] o que não puder[mos] recusar, reduzir ou reutilizar; e compost[ar] tudo o resto”.

créditos: Laura Mitulla

A Eunice abre o livro com uma frase bela mas perturbadora. “Não herdámos a Terra dos nossos antepassados. Pedimo-la emprestada aos nossos filhos”. Cita os Lakota, um povo indígena da América do Norte. Esquecemos por completo o princípio implícito nestas palavras?

Esquecemos. E essa é uma reflexão essencial. Precisamos, como comunidade, de respeitar duas noções para garantir um mundo melhor: “memória” e “legado”. Não podemos esquecer e desrespeitar quem ancestralmente sempre cuidou da Terra com respeito (ideia de passado e de memória, de herança) e temos a obrigação de assumir a responsabilidade pelo legado que vamos deixar ao futuro.

A Terra não é nossa e não precisa de nós para sobreviver. Nós é que, aparentemente, nos esquecemos disso.

Tem no prefácio do seu livro um contributo de peso, a Bea Johnson. Julgo que ela põe o dedo na ferida. Acusamos a indústria mas, depois, enquanto consumidores esquecemo-nos que a apoiamos. Estamos a ser hipócritas?

Não estamos a ser hipócritas; simplesmente não despertámos para o problema. Quando a nossa consciência desperta, o caminho torna-se irreversível. E aí a nossa voz ganha um poder que não tínhamos noção que possuía, porque não a usávamos. A minha compra é um voto. A minha compra é o grito mais sonoro que posso emitir e o sinal mais impactante que posso dar. Se escolho comprar a granel, se escolho comprar alimentos não embalados, se escolho comprar em segunda mão. O que muda é a forma como consumimos e a indústria, o mercado, estão a ouvir-nos.