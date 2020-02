Quando menos é mais. O lixo na vida da ativista Ana Milhazes cabe num frasco de vidro

O ano de 2017 foi de decisão profunda na vida profissional da socióloga Ana Milhazes. Depois de vários anos a trabalhar na área das tecnologias de informação, Ana despediu-se. Na época, a ativista ambiental sofria de burnout e depressão. Ana teve força para dizer “não”, para limpar a sua vida de artefactos, pensamentos, pessoas e ambientes “tóxicos”. Um processo que começara anos antes, inspirado num movimento que crescia nos Estados Unidos e que teve em Bea Johnson, francesa radicada naquele país e Lauren Singer, duas âncoras para Ana.

Agora, aos 35 anos, a também instrutora de ioga, afirma-se uma pessoa feliz. Revela-o no seu livro “Vida Lixo Zero” (edição Contraponto), obra que a autora e também a sua editora apresentam em papel 100% reciclado e sem plástico na capa. Livro que faz testemunho de como podemos recusar, reduzir, reutilizar, reciclar e decompor, sem com isso perdermos qualidade de vida.

Um lema de vida que, no caso de Ana Milhazes podemos sintetizar como “menos é mais”. Mais felicidade, mais tempo e com ele mais disponibilidade para as pessoas que queremos connosco.

Ana não gosta da palavra “lixo”, usa-a por conveniência na comunicação com os outros. A também fundadora do movimento “Lixo Zero Portugal”, alerta-nos, aqui, nesta conversa, mas também no seu livro, para o sacrifício a que obrigamos o planeta com o nosso estilo de vida.

“Estima-se que cada português produza, em média, 42 quilos de resíduos por mês e 505 quilos por ano” (Dados de 2019 da Agência Portuguesa do Ambiente), conta-nos a autora na introdução à sua obra. Ana reduziu esses resíduos ao mínimo: cabem num frasco de “lixo”. Há que conversar com Ana Milhazes para perceber como uma ex-consumidora compulsiva se torna na cara de um movimento que nos disponibiliza as ferramentas para nos libertar das garras do consumo. A nossa entrevistada é autora da página “Ana, Go Slowly”.

créditos: Bench Accounting

Ana, num livro que nos fala de uma vida onde menos é mais, o próprio objeto livro obedece a algumas condições que vão ao encontro daquilo que defende. Quer explicar-nos?

A primeira condição a de que o papel fosse reciclado e a tinta sustentável e a capa sem plástico. Foi desafiante, porque gosto de coisas que são bonitas. Percebi que se tivesse fotografias não seria sustentável. De alguma forma, teria de encontrar o equilíbrio. A editora concordou com as condições, mas teria de pesquisar. Inicialmente pensámos fazer as ilustrações a duas cores, mas é mais difícil de conseguir tintas com cor sustentáveis . Logo, ficaram as ilustrações a preto e branco. De alguma forma espero que o livro seja uma porta de entrada para outras obras. A própria editora ficou sensibilizada para a abordagem.

De 2011 a 2016 reduzi o desperdício. Dei coisas a pessoas que as iriam usar. A grande questão prendeu-se com os resíduos indiferenciados, o que tinha em maior quantidade e as embalagens alimentares de plástico.

Logo no início da obra, deixa-nos alguns dados preocupantes sobre a quantidade de resíduos que produzimos. A Ana conseguiu reduzir essa quantidade para um valor insignificante. Em que momento se dá, na sua vida, este clique para mudar?

Na verdade, é algo que vem comigo desde miúda, a ligação à natureza e a preocupação ambiental. A escola e a sociedade em geral explicam-nos que ao separarmos o lixo já estamos a fazer muito. No meu caso, desde os 19 anos era vegetariana. Achava que ao fazer estas duas coisas, o meu contributo era suficiente para a sustentabilidade. Mas, certo dia, olho para os meus separadores para o lixo e pergunto: ´como é possível uma pessoa tão preocupada com o ambiente acumular tantos resíduos?`. Faço uma pesquisa, encontro os blogues da Bea Johnson [“Zero Waste Home”] e de Lauren Singer [“Trash is for Tossers”] e descubro o estilo de vida desperdício zero. Isto, com pessoas que levavam uma vida normal. Comprei de imediato o eBook da Bea.

De 2011 a 2016 reduzi o desperdício. Dei coisas a pessoas que as iriam usar. A grande questão prendeu-se com os resíduos indiferenciados, o que tinha em maior quantidade e as embalagens alimentares de plástico. Foi a partir dai que nasceu o projeto “Lixo Zero Portugal”. No que respeita aos resíduos indiferenciados foi muito fácil. Comecei a encaminhá-los para compostagem junto de produtores biológicos e entrego-lhes os resíduos todas as semanas.

No que toca às embalagens, na altura fiz uma pesquisa sobre lojas a granel no Porto, mas também em todo o país. Descobri que estava um pouco sozinha. As lojas que vendiam a granel eram as tradicionais e não preponderava o biológico. Comecei a enviar e-mails às marcas a perguntar o que vendiam a granel nas lojas e se podia levar os meus sacos e frascos. Assim surgiu o movimento "Lixo Zero Portugal". Cresceu muito rapidamente.