Objetivo lixo zero: o desperdício nas nossas cozinhas começa na forma como planeamos as compras

Uma deslocação que nunca se faz sem “os sacos de pano, de rede e de papel de vários tamanhos para poder colocar os diferentes produtos”.

créditos: Blogue "Nem Acredito Que é Saudável"

Sobre se é mais difícil antecipar as compras quando pensamos em todo o desperdício que podemos com elas produzir (como, por exemplo, os cartonados, os plásticos), a naturopata responde-nos afirmativamente e deixa-nos perante a pergunta: “sem dúvida que é mais fácil tirar produtos embalados das prateleiras e colocar no carrinho de compras, mas será assim tão difícil comprar de forma mais sustentável?”.

A resposta chega-nos nas palavras de Sara Oliveira: “de forma alguma, é apenas uma questão de hábito. Antes dos supermercados as pessoas faziam compras em mercados, mercearias, lojas a granel, padarias, charcutarias. O número de embalagens que levavam para casa era muito reduzido. Hoje, podemos fazer exatamente o mesmo. Além de reduzirmos o lixo produzido, apoiamos o comércio local, os produtores locais e na grande maioria das vezes ainda consumimos produtos de maior qualidade”.

Ainda de acordo com a nossa interlocutora, “se todos começarmos a adotar esta postura, mais cedo ou mais tarde as grandes superfícies irão ter muito mais opções a granel disponíveis e produtos sem embalagem”.

Impõe-se a pergunta: será que é fácil comprar a granel no nosso país tendo em vista o desperdício zero? Isto, considerando a oferta existente. “Penso que depende da zona onde se vive. Em cidades grandes como Lisboa e Porto há muitas opções, desde mercados de rua, lojas a granel e supermercados biológicos. Há, no entanto, zonas do país onde é bastante mais difícil. Nestes casos, temos de recorrer às mercearias, mercados e lojas de rua, onde eventualmente possamos levar os próprios recipientes e sacos para comprar”.

Por sua vez, se apontarmos à aquisição de marcas e produtos sustentáveis, há uma boa oferta? Responde-nos Sara Oliveira: “Há cada vez mais produtos portugueses de excelente qualidade, artesanais, biológicos e ecológicos. Desde produtores agrícolas como a Quinta do Arneiro, a Biofrade, o Cantinho das Aromáticas, entre muitos outros, a artesãos que fazem produtos de beleza e limpeza fantásticos e ecológicos como a Mind the Trash, Da Minha Casinha, Saponina. Há muito por onde escolher, e sinceramente não sinto qualquer necessidade de comprar marcas estrangeiras”.