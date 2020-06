O pedido para não fazermos dos nossos olhos maus conselheiros das barrigas, chega-nos num dos quatro livros gratuitos online que o Movimento Zero Desperdício disponibiliza a todas as crianças. Os porquês e as respostas para uma vida mais sustentável, explicados a crianças dos seis aos dez anos. Também em formato audiolivro.

Excerto do livro "O Tio Desafio", um entre quatro publicado pelo Movimento Zero Desperdício. Neste caso, com autoria de Ana Maria Magalhães, Isabel Alçada e Carla Nazareth. Zero Desperdício