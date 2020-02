“Esta Galinha é um T-Rex”

Em “Esta Galinha é um T-Rex” (edição Booksmile), as crianças são convidadas a empreenderem uma viagem a ligações aparentemente improváveis. Um livro que parte de um desafio: “Alguma vez pensaste que uma galinha é parecida com um Tyrannosaurus Rex? Não? São mais parecidos do que possas imaginar!”

Uma obra que traça a evolução animal e alguns dos seus segredos mais surpreendentes, da origem da tromba do elefante, à carapaça do tatu.

O texto é baseado nas mais recentes investigações sobre a evolução das espécies e conta com ilustrações a cores muito detalhadas.

Um livro que chega aos escaparates com o preço assinalado de 13,99 euros.

“Vamos Conhecer os Alimentos”

Numa época em que se apela à literacia alimentar, abordagem de onde não são excluídas as crianças, “Vamos Conhecer os Alimentos” (edição Booksmile), é livro com um propósito e um desafio aos mais pequenos: “Há alimentos tão estranhos, com aspeto nada apetitoso, que a última coisa que queres é experimentá-los. Mas os teus pais insistem que ´fazem bem` e que tens que os comer”.

Uma obra que nos explica de forma divertida e despretensiosa porque nos fazem bem estes alimentos “chatos”. Porque “comer é fundamental para viver, mas comer bem é ainda mais importante”.

Um título repleto de ilustrações divertidas, abordando temas como a origem dos alimentos, como crescem, os mitos e os factos, as propriedades nutritivas.

Um livro que chega aos escaparates com o preço assinalado de 13,99 euros.

“Lá Fora”

De quem será esta pegada? O que faz aqui esta minhoca? Será um sapo ou uma rã? Como se chama esta árvore?

Mesmo que moremos numa grande cidade, existe sempre natureza lá fora: Nuvens e estrelas, árvores e flores, rochas e praias, aves, répteis ou mamíferos.

“Lá Fora” (edição Planeta Tangerina) é um livro criado com a colaboração de uma equipa de especialistas portugueses. Uma obra que pretende despertar a curiosidade sobre a fauna, a flora e outros aspetos do mundo natural que podem ser observados em Portugal.

Inclui também propostas de atividades e muitas ilustrações, para ajudar toda a família a ganhar balanço, sair de casa e descobrir – ou simplesmente contemplar – todo o mundo que existe “Lá fora”.

Um livro de Maria Ana Peixe Dias vencedor – Prémio “Opera Prima”, atribuído pela Feira Internacional do Livro Infantil de Bolonha 2015.

Um livro que chega aos escaparates com o preço assinalado de 22,14 euros.

“O Dicionário do Menino Andersen”

“O menino Andersen era um grande inventor e não andava nada satisfeito com as definições de palavras que lia no dicionário. Por isso decidiu começar a escrever um dicionário novo, um dicionário que entusiasmasse os seus amigos”, conta-nos o autor português Gonçalo M. Tavares, na apresentação deste seu livro.

Num mundo imaginário Gonçalo M. Tavares encontrou-se com Andersen, ainda menino, e criou um dicionário inesperado sobre as coisas (e as palavras) que existem à nossa volta. Ao texto de Gonçalo M Tavares juntam-se neste “O Dicionário do Menino Andersen” (edição Planeta Tangerina) as ilustrações de Madalena Matoso.

Eis, a título de exemplo, uma entrada da letra m: “MOSQUITO: animal que está mal sintonizado”.

Obra aconselhada pelo Plano Nacional de Leitura (PNL).