Esparregado de cascas de favas

Preparação

Lave muito bem as vagens.

Corte em juliana as vagens vazias das favas e as vagens com as favas.

Coza-as em água com sal e dois dentes de alho.

Quando estiverem macias, escorra toda a água com a ajuda de um passador e reserve as vagens.

Num frigideira, saltei no azeite os outros dois dentes de alho picados durante dois minutos, junte os coentros e a hortelã picados e salteie mais dois minutos. Junte as vagens cozidas. Deixe cozinhar alguns minutos e junte a farinha de aveia e o vinagre. Tempere com sal e pimenta moída.

Retire do lume e coloque o preparado numa picadora ou no processador (em alternativa pode usar a varinha mágica) e processe tudo até obter uma consistência de puré. Prove e rectifique os temperos.

Sirva de imediato ou se preferir deixe arrefecer e congele.