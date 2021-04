“Mãe há só uma, a nossa” como se usa dizer. Gelados, como todos sabemos, há os para todos os gostos e, naturalmente, para os diferentes apetites das nossas mães. Partindo da sugestão de um bolo gelado, em camadas, com framboesa e chocolate, a geladaria Santini abre o leque de oferta de sabores e permite que o bolo seja montado de acordo com os gelados preferidos. Também a cobertura pode ser escolhida a gosto.

Entre as opções, os consumidores encontram maracujá, framboesa, baunilha, chocolate, avelã, manga, limão, caramelo, moka, nata, coco, marabunta e morango ou as edições especiais: torrone, doce de leite, laranja, maça verde e limão com fios de chocolate.

O toque final, para a indulgência plena, é a opção entre quatro coberturas: cacau em pó, pedaços de chocolate, doce de frutos do bosque ou amêndoa torrada triturada, que acentuam o sabor final destes gelados.

Os bolos de gelado da Santini podem ser encomendados através do e-mail encomendas@santini.pt e têm um custo de 35,00 euros. A Santini proporciona a entrega ao domicílio ou recolha nas suas lojas às quartas-feiras e sextas-feiras na zona de Lisboa e terças-feiras e quintas-feiras na zona de Cascais. Os pedidos podem ser realizados aos dias semana até às 12h00 do dia anterior à entrega.