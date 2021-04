Caso queira matar saudades de uma bebida como um Espresso, um Frappuccino, ou um Smoothie ou prefira deliciar-se com algo para comer como um dos Muffins ou as Cookies acabadas de fazer e com assinatura Starbucks, basta encomendar através da Glovo para saborear estas sugestões no conforto do lar.

“Cada vez mais os nossos clientes pedem-nos a possibilidade de pedir os seus produtos favoritos da Starbucks em qualquer lugar. A parceria com a Glovo, com quem já colaboramos noutros mercados, permite-nos ampliar as opções para que os nossos clientes possam viver a experiência Starbucks com a melhor qualidade, também fora das nossas lojas”, refere Álvaro Vela, Diretor de Marketing da Starbucks Iberia.

Por sua vez, Ricardo Batista, Country Manager da Glovo em Portugal, sublinha que “a Glovo pretende estar com o pequeno comércio, mas também com os grandes nomes mundiais, com as cadeias de lojas e de restaurantes para poder dar resposta a todos os utilizadores nos diversos momentos do dia e ajudar nas rotinas ou criar momentos especiais. Faz todo o sentido termos como parceiros a Starbucks, que tantos fãs conquistou um pouco por todo o lado, incluindo Portugal, e que oferece uma variedade de especialidades de café e snacks muito apreciadas para tornar mais fácil e doce a vida do dia a dia a todos os utilizadores”.