Frau Glória desenvolveu ementas com sugestões equilibradas para todas as refeições (que incluem um detox de três dias para fazer em casa, refeições vegetarianas, de peixe e carnes brancas) e a lista de compras para ajudar na organização diária.

As participantes terão também acesso a um workshop de cozinha gravado, onde vão aprender a confecionar refeições saborosas, sugestões de treino para potenciar os resultados e a dois e-books de receitas e um guia de Frau Glória como oferta.

O desafio arranca a 3 de maio, logo após o Dia da Mãe, mas as vagas são limitadas. Por enquanto ainda é possível inscrever-se no Desafio Detox Simplificado, desde 29,99 euros (em vez de 49,00 euros). Caso se inscreva com a sua mãe, terão acesso ao preço especial de 50,00 euros e à oferta adicional de um e-book de receitas de Frau Glória. As inscrições poderão ser feitas através do site, Instagram ou por e-mail para rita@fraugloria.pt

A autora de vários e-books do “Desafio Confinamento Saudável”, um movimento que lançou recentemente para manter o foco, tem como missão ajudar a sua comunidade no Instagram, na maioria mulheres que como ela procuram tornar-se cada vez mais saudáveis: “Poder cuidar de mim e da minha mãe também, vai contribuir para fortalecer a nossa relação”.