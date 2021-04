Tantas horas, dias, semanas em casa põem à prova toda e qualquer criatividade para preparar refeições equilibradas e nutritivas para a família. Afinal, são pequenos-almoços, almoços e jantares todos os dias e para o gosto de todos.

É a pensar na saúde das famílias e para inspirar hábitos em prol do planeta, reduzindo o desperdício, que o MAR Shopping Matosinhos lançou a segunda edição do programa MAR Shopping Home Experience, que, no dia 24 de abril, conta com a participação de Rita Nunes, autora de Anita Healthy, seguida por 91,2 mil pessoas no Instagram.

As dicas da food lover ficarão acessíveis na página de Facebook do MAR Shopping Matosinhos.

Para que todos os momentos sejam aproveitados da melhor forma, e para que a casa possa ser um lugar recheado de novas e boas ideias, o MAR Shopping Matosinhos aposta em novos conteúdos online para uma verdadeira “Home Experience”.

Até maio, vão ser partilhadas receitas simples e saudáveis, que se podem preparar em família e que evitam o desperdício alimentar, bem como dicas de sustentabilidade.