O espetáculo infantil com as adoradas personagens da série “Bluey” acontece este domingo, dia 23 de março, em duas sessões, a primeira às 14h30 e a segunda às 16h30.

O show vai acompanhar Bluey, uma cadela Blue Heeler, incansável, que adora brincar e transformar a vida familiar em aventuras extraordinárias, desenvolvendo a sua imaginação e resiliência mental, física e emocional. Este olhar divertido e honesto sobre a vida de uma família moderna, celebra a forma como jogos imaginativos ajudam a moldar crianças saudáveis. A cadelinha tem uma imaginação infinita e adora transformar a vida quotidiana em aventuras divertidas. Lança-se à descoberta do mundo com a pequena irmã Bingo usando brincadeiras para superar os seus medos e tentar desempenhar o papel dos adultos.

Os momentos em família a assistir a espetáculos que trarão mais animação aos domingos fazem

parte do cartaz do MAR Shopping Food Experience, sempre com duas sessões. "Peppa Pig", "Ladybug" e "My Little Pony", a 4 de maio (Dia da Mãe), 1 de junho (Dia da Criança) e 3 de agosto, respetivamente, são os próximos a entrar em palco.

Mas nem só de espetáculos infantis vive o cartaz do MAR Shopping Food Experience, que conta igualmente com noites musicais: Filipe Pinto, a 4 de abril, Rádio Zebra, a 23 de maio, Senhor Q, a 20 de junho, e Tiago Barbosa, a 4 de julho.