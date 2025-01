"Esta parceria é uma combinação perfeita para construtores mais jovens e famílias. Tal como a marca Lego, a marca Bluey tem a brincadeira no centro de tudo o que fazem, o que se alinha perfeitamente com os valores e a missão da marca Lego”, comenta, em comunicado, Michaela Edgerley Stovicek, Head of Preschool do Lego.

A parceria, anunciada na semana passada, introduz uma colaboração emocionante com seis novos sets Lego Bluey que aparecerão em 2025 nos temas Lego 4+ e Lego Duplo, inspirados na série animada de TV Bluey.

Bluey segue uma adorável e inesgotável cadela Blue Heeler (raça boiadeiro australiano) que vive com a mãe, o pai e irmã mais nova, Bingo. A pequena Blue Heeles usa a sua energia ilimitada para brincadeiras que se desdobram de maneiras imprevisíveis e hilariantes, trazendo a família e toda a vizinhança para o seu mundo de diversão.

De acordo com o anunciado, os seis novos produtos serão revelados na primavera.

"Acreditamos que os produtos Lego Bluey vão oferecer às famílias uma nova maneira fantástica de se envolver com personagens e histórias da série animada, cultivando ainda mais as brincadeiras imaginativas inspiradas nos Heelers", referiu Julie Kekwick, Head of Licensing Hardlines Consumer Products da BBC Studios, em comunicado. .”

Bluey é a série mais vista de 2024 globalmente no Disney+ e a série mais vista do ano no streaming até novembro, entre o total de espectadores nos EUA, com mais de 50,5 mil milhões de minutos assistidos. A série também detém o lugar número um no programa infantil na ABC Austrália e CBeebies e Disney+ no Reino Unido. Além disso, Bluey é o número um kids show da Disney Jr no Canadá, Espanha, Portugal, Polónia e África do Sul.