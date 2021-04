Referirmo-nos a frutas e legumes "feios" não lhes retira qualidades, significando tão somente que não têm as medidas ou o aspeto, considerados padrão para consumo.

De há uns a esta parte multiplicam-se as iniciativas de sensibilização dos consumidores para a aquisição e consumo desta “fruta feia”. Neste contexto, a 1 de maio, sábado, decorre um mercado de valorização destas fruta e legumes no espaço The Hood, instalado no centro comercial Dolce Vita Tejo.

A partir das 11h00, os clientes do The Hood podem esperar muita animação, smoothies cremosos e saudáveis, uma vitrine com alguns produtos imperfeitos, brindes, sacos de pano, receitas e a presença de um DJ durante todo o evento.

O mercado dará a oportunidade de explicar o que significa ser um produto imperfeito, quais são as implicações do ponto de vista do produtor e do consumidor, o impacto ambiental, e ao mesmo tempo entreter as pessoas com uma oferta divertida, colorida e muito saudável.

"Queremos consciencializar as pessoas. A nossa missão é que nenhum alimento considerado imperfeito seja desperdiçado por razões estéticas", explica Alberto Mojtar Fernandez, cofundador da The Equal Food, adiantando: “O nosso principal objetivo com esta parceria é fazer com que todos os clientes do The Hood se tornem Equal Foodies, ao mesmo tempo que são sensibilizados para a problemática dos resíduos alimentares e compreendem as questões por detrás das cadeias de abastecimento alimentares existentes”.

Além de fazer parcerias com agricultores de várias regiões do país, e também de Espanha, que fornecem excedentes imperfeitos em perfeitas condições de consumo, a The Equal Food oferece produtos de produção quilómetro zero, até 40% mais baratos do que os preços de mercado, ajudando a contribuir para um sistema alimentar mais sustentável, enquanto todos os clientes poupam dinheiro.