O dia 20 de maio inicia um ciclo de serões de “Monsantos Comedy Nights”, que acontecem nas últimas duas quintas feiras de cada mês, de maio a julho no Parque Florestal de Monsanto.

Depois da presença em palco dos humoristas Vasco Elvas, Joana Gama e Manuel Cardoso, segue-se, a 27 de maio, “Sem Barbas na Língua”, com as presenças de Hugo Gonçalves e Guilherme Duarte.

“Vamos dinamizar as quintas feiras do Monsantos Open Air, de maio a julho, para já. Criar dinâmicas interessantes, enquanto damos voz a artistas e resultar numa noite bem passada, bem-humorada, num sítio incrível, ao ar livre, é o nosso maior objetivo”, confessa Tiago Santos Paiva, CEO da WSA promotora do evento.

As portas do espaço “Monsantos Open Air” abrem às 19h00 e encerram às 00h00, com a possibilidade de reservar uma mesa ou um lugar no espaço lounge.

As reservas realizam-se aqui com os ingressos a orçarem os 12,00 euros por pessoa.