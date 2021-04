“Verão em família” na Madeira com descontos e muito sol

Após um ano duro com vários meses seguidos de confinamento, é difícil não sonhar com férias num local seguro e distante, com muito espaço ao ar livre. A partir de junho, uma das melhores “varandas” do Funchal para o Oceano Atlântico volta a estar disponível para quem quer usufruir de dias de puro descanso na ilha que continua a ser considerada o “Melhor Destino Insular do Mundo” pelos World Travel Awards.

As férias já podem ser marcadas no VidaMar Hotel Resort Madeira, que oferece uma campanha com descontos até 25% e estada gratuita para crianças até 11 anos. A campanha especial “verão em família” está disponível para reservas de quartos duplo Prestige com vista jardim/mar lateral.

Neste resort, estão à disposição quartos familiares ou suites vista mar, quartos vista jardim (também estes com vista mar), ou opções mais exclusivas como os quartos e suites Premium vista mar.

O VidaMar Hotel Resort Madeira acrescenta ainda a novidade do Best Price Garantee. “Esta opção garante que se obtém o melhor preço na reserva e, caso se encontre um valor inferior ao oferecido no site das unidades VidaMar, o mesmo será igualado com o bónus de um desconto adicional de 5%”, informa a unidade hoteleira.

Conhecido pela sua vista panorâmica e jardins, este hotel de cinco estrelas apresenta uma variedade de comodidades e experiências, tais como as duas infinity pools sobre o mar com água salgada, cinco restaurantes, um piano bar, campos de squash e o convidativo Thalasso Sea Spa.

A Campanha de reabertura e verão em família orça os 88,50 euros por pessoa/noite (ocupação mínima de dois adultos).