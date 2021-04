Provas de vinhos, escapadinhas românticas e passeios de charrete na reabertura do Hotel da Herdade da Barrosinha

Provas de vinhos e visitas às vinhas, passeio de charrete ou a oportunidade de viver dias de romance, estão entre as atividades e propostas do Hotel da Barrosinha e das casas da Barrosinha e do Pinhal, localizadas próximo a Alcácer do Sal, numa propriedade com uma área de dois mil hectares.

Desta forma, o programa “À Descoberta dos Vinhos”, contempla, para além do alojamento com pequeno-almoço no Restaurante do Hotel, a oferta de bebida de boas vindas no bar do hotel (Moscatel Licoroso), visita à adega da herdade, prova de vinhos na Taberna e jantar no hotel com menu de quatro pratos harmonizados com vinhos produzidos na herdade. Adicionalmente, no quarto, os hospedes são brindados com uma garrafa de vinho da herdade e bombons.

Este pacote é válido entre 15 de abril e 30 de junho (exceto feriados) a partir de 90,00 euros/noite, por pessoa, em quarto duplo.

“Descobrir a Herdade”, propõe alojamento para uma ou duas noites, com pequeno-almoço no restaurante do hotel, passeio de charrete (sujeito ao estado do tempo), com duração de 60 minutos, pela vinha ou arrozais ou então até ao Castelo de Alcácer e oferta de cesto de piquenique. Na opção do programa de duas noites está ainda incluída uma prova de vinhos e jantar no restaurante do hotel (não inclui bebidas).

Este pacote é válido entre 15 de abril e 30 de junho (exceto feriados) a partir de 72,50 euros por pessoa em quarto duplo para uma noite, ou 120,00 euros por pessoa em quarto duplo para duas noites.

Finalmente, a “Escapadinha Romântica” inclui alojamento e pequeno-almoço no restaurante do hotel, bebida de boas-vindas no bar da unidade hoteleira, oferta de garrafa de vinho da herdade e bombons no quarto. Acresce o jantar com menu de três pratos harmonizado com vinhos produzidos na propriedade.

Herdade da Barrosinha

Este pacote é válido entre 15 de abril e 30 de junho (exceto feriados) a partir de 143,00 euros por casal em quarto duplo por noite.

As reservas podem fazer-se pelos telefones 265 623 142 / 912 448 385 ou e-mail hotel@herdadedabarrosinha.pt

A oferta turística da Herdade da Barrosinha conta com um hotel de quatro estrelas com 37 quartos standard, que inclui um quarto totalmente adaptado para pessoas com mobilidade reduzida e oito quartos comunicantes, a pensar na comodidade das famílias, e ainda duas suites.

Contempla ainda seis villas T1 e T2, com capacidade de alojamento para duas a quatro pessoas, com kitchenette moderna completa, quarto de casal, e, no caso do T2, com um quarto duplo adicional, sala de estar, terraço privado e casa de banho, para além da Casa do Pinhal, com quatro quartos, sala de estar, cozinha, três casas de banho, pátio, churrasqueira e piscina privativa.